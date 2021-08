Si torna al Maradona! Da oggi biglietti in vendita per il Venezia: prelazione ai vecchi abbonati

Da oggi saranno in vendita i biglietti per l'esordio in campionato al Maradona contro il Venezia del 22 agosto. Lo stadio di Fuorigrotta tornerà a riempirsi dopo i difficili mesi della pandemia. I possessori del voucher relativo ai ratei degli abbonamenti non goduti due anni fa avranno diritto di prelazione valido per due giorni, poi la vendita sarà libera a tutti. Lo scrive il Corriere dello Sport.