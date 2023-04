Simeone, solo bocciature sui quotidiani: "Impossibile sostituire Osimhen, ma è anche solo"

Giovanni Simeone come sostituto di Osimhen è stato rimandato. Colpa non solo sua ma anche della squadra

Giovanni Simeone come sostituto di Osimhen è stato rimandato. Colpa non solo sua ma anche della squadra. Per l'argentino, però, voti bassi sul quotidiano. Ecco le pagelle.

Voto 5.5 per La Gazzetta dello Sport

"In avvio è fra i pochi a metterci garra. Di palloni giocabili pochissimi. Emblematico quando viene incontro e arrestra fino a dover passare palla a Meret".

Voto 5 per il Corriere dello Sport

"Ci prova di sinistro e di testa nel primo tempo e poi svanisce tra Tomori e Kjaer. Esibirsi da vice Osimhen è un’impresa complessa di per sé, ma ieri era davvero impossibile".