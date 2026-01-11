Sindrome da accerchiamento in casa Napoli: Repubblica ne spiega le ragioni

In casa Napoli si respira una vera e propria “sindrome da accerchiamento” in un momento delicato della stagione per la squadra di Antonio Conte. Il primo nodo è legato al mercato: il blocco parziale imposto al club di Aurelio De Laurentiis impedisce nuovi acquisti senza cessioni, rendendo difficile rinforzare un organico già messo a dura prova da mesi di infortuni. A questo si sono aggiunti i contestati episodi arbitrali nella gara con il Verona, che hanno rallentato la corsa degli azzurri proprio nel momento migliore.

C’è poi la classifica: il Napoli è a -4 dalla vetta e non può permettersi passi falsi al Meazza. Infine, il divieto di trasferta in Lombardia per i tifosi campani rappresenta un ulteriore handicap. Un contesto complicato che Conte è chiamato a gestire con lucidità e carattere. A scriverlo è l'edizione odierna de La Repubblica.