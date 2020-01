Sky - Lozano insidia Callejon, ieri provato Gaetano ma Fabian dovrebbe farcela

Gennaro Gattuso sta entrando nel vivo della preparazione alla sfida all'Inter. Contro i nerazzurri mancherà probabilmente Kalidou Koulibaly per infortunio, così come Maksimovic che ha proseguito con le terapie. Al fianco di Manolas spazio quindi a Luperto, che pure non è al meglio (atrimenti Di Lorenzo al centro e Hysaj a destra). Davanti - secondo Sky Sport - Lozano si gioca il posto con Callejon mentre Milik è favorito su Mertens. In mediana, infine, come vertice basso provato Gaetano in allenamento. Fabian è febbricitante ma il Napoli conta di recuperarlo per tempo.