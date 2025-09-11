Sold out all'Etihad per i tifosi del Napoli: il dato sulle presenze Champions

vedi letture

Tutti a Manchester per l'esordio in Champions. Anzi, tutti quelli possibili, in base alla capienza del settore riservato ai tifosi del Napoli. Ne scrive Repubblica oggi in edicola con un focus approfondito: "Da ieri pomeriggio fino alle 13 di venerdì la prevendita è riservata ai possessori della Fan Stadium Card del Napoli. Qualora ci fosse ancora disponibilità, comincerebbe poi la vendita libera.

La scorta è di 2700 tagliandi e molti sono stati acquistati: i prezzi vanno dai 40,50 euro ai 43,50 euro in base al settore. Il sold out è una certezza. Il piatto forte è sicuramente il ritorno di Kevin De Bruyne nello stadio che lo ha incoronato protagonista assoluto a livello europeo".