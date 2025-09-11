Sold out all'Etihad per i tifosi del Napoli: il dato sulle presenze Champions
TuttoNapoli.net
Tutti a Manchester per l'esordio in Champions. Anzi, tutti quelli possibili, in base alla capienza del settore riservato ai tifosi del Napoli. Ne scrive Repubblica oggi in edicola con un focus approfondito: "Da ieri pomeriggio fino alle 13 di venerdì la prevendita è riservata ai possessori della Fan Stadium Card del Napoli. Qualora ci fosse ancora disponibilità, comincerebbe poi la vendita libera.
La scorta è di 2700 tagliandi e molti sono stati acquistati: i prezzi vanno dai 40,50 euro ai 43,50 euro in base al settore. Il sold out è una certezza. Il piatto forte è sicuramente il ritorno di Kevin De Bruyne nello stadio che lo ha incoronato protagonista assoluto a livello europeo".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina ADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema" di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Pierpaolo MatroneLe parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
Fabio TarantinoUfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com