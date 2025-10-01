Sovrapposizione De Bruyne-McTominay? Gazzetta: "Si pestano i piedi"

Se in estate l’idea era quella di vederli come una coppia complementare e devastante, in autunno Scott McTominay e Kevin De Bruyne finiscono spesso per pestarsi i piedi. Questo è il pensiero della Gazzetta dello Sport, che mette in evidenza come le mappe delle posizioni medie confermino una sovrapposizione costante nelle stesse zone di campo.

All’inizio era McTominay a partire largo a sinistra, salvo poi accentrarsi con quei movimenti che l’anno scorso furono decisivi per lo scudetto: tagli dall’esterno all’interno, inserimenti profondi, incursioni da seconda punta. Nelle ultime uscite, però, è stato De Bruyne ad allargarsi sulla corsia mancina, andando a intasare lo spazio dello scozzese. Il risultato è che McTominay oggi si ritrova con un solo gol in sei presenze, quello segnato alla prima giornata col Sassuolo. Ecco perché a Castel Volturno la missione è chiara: riaccendere il motore del “McFratm”, recuperare i suoi gol e ridargli quel ruolo da protagonista che lo aveva reso un fattore decisivo nella cavalcata tricolore.