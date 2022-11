Spalletti a spasso per il Vomero: questa la reazione dei tifosi

"Tutti pazzi per Luciano Spalletti. L’uomo al comando non è solo e ha scoperto viceversa di essere amatissimo"

"Tutti pazzi per Luciano Spalletti. L’uomo al comando non è solo e ha scoperto viceversa di essere amatissimo, vivendo finalmente da turista la città in cui risiede e lavora da quasi un anno e mezzo: facendo la spola tra l’hotel che lo ospita ( tra Agnano e Pozzuoli) e il Training Center di Castel Volturno, dove trascorrere mediamente una decina di ore al giorno".

Sull'edizione odierna di Repubblica si esalta il rapporto tra il tecnico e la città: "Ma lo stop al campionato ha permesso al tecnico toscano di uscire per la prima volta dagli schemi della sua routine, andando a passeggio per le vie eleganti del centro di Napoli sabato sera dopo la vittoria con l’Udinese e ieri mattina nella zona pedonale del Vomero. Dovunque i tifosi lo hanno circondato di affetto con cori, coccole e richieste di selfie, riuscendo comunque a non superare i limiti della discrezione. Il condottiero azzurro ha apprezzato e li ha ringraziati con lo stesso trasporto. «Siete davvero straordinari». Poco importa se al Maradona la ribalta se la sono presa finora a turno i giocatori: da Osimhen a Kvaratskhelia, da Zielinski a Di Lorenzo, da Kim a Raspadori, da Simeone a Lozano e Politano. A nessuno sfugge che il vero leader della capolista è seduto in panchina, con l’onere e l’onore di pilotare la squadra verso il sogno del terzo scudetto, atteso da oltre trent’anni".