Spalletti contro l'amico Mourinho: lontani i tempi della provocazione sugli "zero tituli"

Luciano Spalletti contro José Mourinho, la sfida di stasera all'Olimpico tra Roma e Napoli è anche questo. A sottolinearlo è il Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti contro José Mourinho, la sfida di stasera all'Olimpico tra Roma e Napoli è anche questo. A sottolinearlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Sarà anche una sfida tra Spalletti e Mourinho, due amici che si stimano e si rispettano. Spalletti non ha mai vinto contro Mourinho ma sono lontani i tempi della provocazione sugli «zero titoli» dello Special One. Entrambi hanno definito il rivale un amico ma non è mancata la «giocata mediatica» di Mourinho: «Il Napoli è la prima in classifica dopo dieci gare ed è una classifica che ha già un significato, però qualche volta il favorito perde»".