Spalletti di nuovo in emergenza: i match cruciali con centrocampisti ed esterni contati

Tornano gli infortuni in sequenza a Castel Volturno. L'emergenza di un paio di mesi fa è lontana, ma Luciano Spalletti dovrà affrontare le settimane più delicate e impegnative della stagione con gli uomini contati in diversi reparti. Gli ultimi stop fisici, infatti, porteranno il tecnico del Napoli a dover sovraccaricare ogni 3 giorni i superstiti a centrocampo e sugli esterni offensivi.

Solo due centrocampisti

Anguissa ieri ha svolto terapie, quest'oggi si sottoporrà agli esami strumentali ma il problema muscolare sembra importante e rischia almeno due settimane di stop e quindi di saltare Cagliari, Barcellona e Lazio, con la speranzella per il big-match col Milan. Considerando che è out anche Lobotka, a Spalletti non restano che Fabian (in realtà anche lui sarebbe da gestire dopo i crampi al Camp Nou) e Demme (peraltro anche diffidato). Difficile anche arretrare Elmas, attualmente il titolare in attacco a destra.

Esterni offensivi senza ricambi

Anche qui Spalletti deve fare i conti col doppio infortunio di Lozano e Politano: l'intera corsia destra. Restano Insigne e Elmas, adattato, con Ounas come alternativa ma senza ampio minutaggio dopo l'inattività per il Covid e alcune complicazioni. Ieri Politano s'è rivisto in campo, non in gruppo, e nutre una speranza di panchina col Barcellona. Per Lozano invece i tempi sono ancora lunghi dopo l'infortunio alla spalla. Assenze che hanno già complicato la possibilità di incidere con i cambi negli ultimi secondi tempi molto sofferti.