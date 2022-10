Spalletti ha battuto un record che resisteva dai tempi di Maradona: quell'anno fu Scudetto

Dodici vittorie consecutive: new record per il Napoli. Luciano Spalletti ha superato il primato risalente ai tempi di Diego Armando Maradona

Dodici vittorie consecutive: new record per il Napoli. Luciano Spalletti ha superato il primato risalente ai tempi di Diego Armando Maradona, come sottolinea Tuttosport: "Delle 16 gare disputate finora, non ne ha persa nessuna, migliorando anche il dato delle vittorie consecutive che apparteneva al Napoli di Maradona , quello a cavallo tra la fine del campionato 1985-86 e l’inizio della stagione 1986-87 che si concluse con il primo storico scudetto. Quel Napoli che scrisse la storia si fermò a quota 11 vittorie di seguito, mentre questo allenato da Spalletti ha staccato il tagliando delle 12 vittorie e chissà dove potrà ancora arrivare".