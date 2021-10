Spalletti ha perdonato Lozano: chance dal 1' contro il Legia Varsavia

Dopo lo sfogo per la sostituzione nel finale di Napoli-Torino, Hirving Lozano è pronto a fare della sua rabbia forza per battere il Legia Varsavia. Come riferito da La Repubblica, l'attaccante messicano tornerà titolare in Europa League ed è stato perdonato da Luciano Spalletti per quella reazione definita "normale" dall'allenatore stesso.