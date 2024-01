Spalletti in tribuna per la finale, Gazzetta: "Per chi tiferà? Basta scoprirgli il braccio..."

Così la Gazzetta dello Sport scrive sulla presenza in tribuna dell'ex tecnico di Inter e Napoli per la finale di Supercoppa

Stadio pieno e Luciano Spalletti in tribuna. Così la Gazzetta dello Sport scrive sulla presenza in tribuna dell'ex tecnico di Inter e Napoli per la finale di Supercoppa: "L’ospite d’onore non potrà tifare o avere una simpatica particolare. Almeno ufficialmente, perché in fondo basterebbe scoprirgli il braccio per avere una risposta più vera. All’Al-Awwal Park, questa sera, ci sarà anche il c.t. della Nazionale Luciano Spalletti a vedere all’opera i suoi ragazzi: troverà un Barella in versione deluxe, il solito travolgente Dimarco, l’esperienza di Acerbi.

Ma anche un Di Lorenzo new style, da centrale. Il capitano del Napoli non ha bisogno di un occhio particolare: per Luciano è un giocatore straordinario, utile in qualsiasi situazione. Non a caso è stato lui ad affidargli la fascia da leader del Napoli. Certo, se la squadra di Mazzarri si giocherà il trofeo, è anche per il capolavoro realizzato da Spalletti lo scorso anno: questo, più il tatuaggio tricolore, sbilanciano un pochino il tifo del c.t. ma ci sta pure