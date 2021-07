Spalletti lancia Osimhen e manda messaggi per la permanenza di Koulibaly ed Insigne

Dopo la presentazione a Castel Volturno, il Napoli affida la sua comunicazione di nuovo a Luciano Spalletti, ieri protagonista in conferenza stampa a chiusura del secondo giorno del ritiro di Dimaro. Il tecnico è partito dal solito messaggio rivolto ai tifosi ("L'applauso ai tifosi presenti è venuto naturale, ma bisogna ricordare che dobbiamo essere riconoscenti a chi ci supporta, venendo fin qui per sostenerti e motivarti"), consapevole di dover lavorare anche sulla delusione dell'ambiente e del distacco attuale tra tifoseria e squadra, per poi passare ai primi segnali dal lavoro in campo fino ai giocatori più chiacchierati sul mercato.

Da un lato c'è Victor Osimhen, una certezza di questo Napoli, pronto a prendersi la vetrina conquistata l'anno scorso solo nella parte finale dopo problematiche di ogni tipo: "Sarà un punto di forza, ci andremo ad appoggiare a lui, è completo, oltre alle qualità del campione ed a saper far gol - ha proseguito Spalletti - ci mette anche altro nella partita, soprattutto il battersi per i compagni diventando importante per il gruppo". Dall'altro invece la situazione precaria di Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne, due elementi che vorrebbe confermare per lanciare l'assalto alla Champions, sbilanciandosi alla presenza di De Laurentiis in platea: "Kalidou lo vorrebbero tutti, è in primis un vice-capitano. Se fosse per me, lui resterebbe a Napoli, è difficile da sostituire, è apprezzato da tutti i compagni. Insigne mi è sembrato il capitano che immaginavo da fuori. Ora voi volete trovare la magagna sul fatto del contratto: lui e ADL sono due persone forti, che avranno il tempo di guardarsi negli occhi ed andare al sodo. Quando tornerà si parleranno e sarà tutto più chiaro, non anticipiamo troppo", le parole di Spalletti che spera nella conferma dell'attuale rosa, ma con "la necessità di un terzino sinistro" da aggiungere, per lanciare l'assalto al piazzamento Champions, obiettivo del club.