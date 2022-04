Spalletti, per i betting analyst l'addio al Napoli non è più impossibile: c'è la quota

Per l’ex Roma, poi, possibile anche una nuova esperienza all’estero, con la Premier League in vantaggio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Spalletti non sembra più così saldo sulla panchina azzurra tanto che per i betting analyst di Goldbet vale 5 volte la posta la possibilità che Spalletti si ritrovi senza panchina all’inizio del prossimo campionato mentre sale a 7,50 un futuro alla Fiorentina, opzione in vantaggio rispetto all’Atalanta proposta a 9.

Per l’ex Roma, poi, possibile anche una nuova esperienza all’estero, con la Premier League in vantaggio: vale 12 volte la posta un approdo sulla panchina del Newcastle contro il 15 del Tottenham. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.