"Spalletti pezzo di m...", ma anche "Roma te schifa": l'accoglienza dell'Olimpico a Luciano

Luciano Spalletti non credeva di meritare i fischi dell'Olimpico, eppure questi sono arrivati. E non solo questi: anche uno striscione e qualche coro. Dell'accoglienza dell'ambiente giallorosso all'allenatore del Napoli parla l'edizione odierna di Tuttosport:

"I quasi 50mila giallorossi ieri all’unisono hanno subissato di fischi l’ex tecnico romanista. Prima all’annuncio delle formazioni in cui è apparso anche lo striscione in Tevere “Spalletti Roma te schifa”, poi a gara in corso fino a destare nel toscano una reazione tra l’orgoglioso e l’ironico. [...] “Spalletti pezzo di m…”, gli canta la Sud e al coro si unisce lo stadio".