Spalletti recupera anche Lozano: il Chucky andrà in panchina e sarà l'arma in più

Luciano Spalletti ha recuperato anche Hirving Lozano per il big match di stasera contro il Milan. A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo cui l'attaccante messicano sarà almeno in panchina e si tratta di un recupero molto importante, in quanto può costituire un'arma ulteriore all'arco dell'allenatore azzurro a partita in corso.