Spalletti rimandato: "Tradito dai titolari, ma 10 cambi sono stati troppi"

Il grande sconfitto di ieri sera in è sicuramente Luciano Spalletti. Nella sfida persa ai rigori contro la Cremonese negli ottavi di Coppa Italia, il tecnico del Napoli è da 5,5 per La Gazzetta dello Sport: "Lo tradiscono i titolari: con le 'riserve' è avanti 2-1". Stesso voto per il Corriere della Sera e Tuttosport: "Il Napoli 2 lo tradisce. Troppa fatica in 10 contro 11". Più severo invece il Corriere dello Sport, che lo boccia con un 5: "Dieci cambi rispetto alla Juve sono troppi anche per una squadra piena di qualità e valori. Osa troppo, evidentemente". Infine è da 5 anche per TMW: "Turnover troppo ampio: cambiare tutti gli uomini di movimento, dieci su dieci, è stato un azzardo che il Napoli stava pagando già nel primo tempo. La squadra, ovviamente, non gira come quando in campo ci sono i titolari. Ma anche la gestione dei cambi non convince appieno. Per una sera stecca anche lui, poi è anche sfortunato per il modo in cui arriva quest'eliminazione".