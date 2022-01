Spalletti ritrova qualità in tutti i reparti: gli elementi recuperati per il Bologna

Il Napoli si appresta a sfidare il Bologna in trasferta con tanti uomini in più rispetto alle ultime settimane. E Luciano Spalletti finalmente ritrova un po' di qualità, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Ma ora Spalletti guarda avanti con uno spirito diverso, per il recupero di diversi uomini importanti e dalla scomparsa del Covid da Castel Volturno. Da Mario Rui in difesa a Fabian Ruiz a centrocampo; da Zielinski nella trequarti a Lozano sulle corsie esterne. Tutti elementi che danno qualità al gioco del Napoli".