Spalletti sorride: doppio ritorno prezioso a centrocampo

Ottime notizie per Spalletti in vista della gara contro il Milan. L'allenatore del Napoli, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ritrova Frank Anguissa. Il centrocampista rientra a San Siro dove aveva giocato l’ultima partita da titolare contro l’Inter. Il camerunese ha recuperato, sta bene, è pronto a coprire il Napoli dagli assalti del Milan. Ci saranno anche Zielinski e Demme.