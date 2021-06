Spalletti spera di recuperare Lobotka: caratteristiche congeniali al gioco del tecnico

Luciano Spalletti osserverà Stanislav Lobotka a Euro2020 ed è convinto di poterlo recuperare alla causa Napoli. A scriverlo oggi in edicola è La Gazzetta dello Sport: "Spalletti spera proprio di recuperare alla causa il “Lobo”, che come mediano ha caratteristiche che ben si sposano con la filosofia di gioco del tecnico e con lo sviluppo della manovra. Saprà lo slovacco ritrovare gli stimoli giusti per ripartire dal Napoli?".