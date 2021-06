Spalletti studia l'Italia: ha una convinzione su Insigne, rinnovo permettendo

Luciano Spalletti sta osservando gli azzurri della Nazionale per immaginare le idee migliore per l'azzurro del suo Napoli. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Insigne nell’Italia di Mancini incide, si diverte, Spalletti lo osserva, sa che con un terzino di spinta sulla sua catena potrebbe avere ancora più continuità ed è pronto, rinnovo permettendo, a pensare alle tracce più opportune per fare in modo che trascini il Napoli".