Spalletti tartassa i mediani: cosa gli chiede in fase difensiva

Particolare attenzione nel ritiro di Dimaro Luciano Spalletti la sta dando ai mediani del suo 4-2-3-1. Il motivo è spiegato oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport: "Poi è ovvio che la fase difensiva deve essere ben fatta da tutti, per non dare al portatore di palla avversario l’opportunità di avere più opzioni di passaggio, rendendo più debole il marcatore. E così ogni giorno in allenamento tartassa i mediani".