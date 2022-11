Spalletti vuole la mini-fuga a Bergamo: pronte quattro novità di formazione

Vincere domani vorrebbe dire concedersi una piccola mini-fuga stagionale, lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincere domani vorrebbe dire concedersi una piccola mini-fuga stagionale, lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che nel dettaglio aggiunge: "La sfida in casa dell’Atalanta arriva anche stavolta in un momento chiave. Il Napoli a Bergamo potrebbe tentare una prima "piccola fuga" considerando che il weekend prevede Roma-Lazio e Juventus-Inter. Nella logica dei tre-quattro cambi di formazione, è probabile che tornino in campo dal primo minuto Juan Jesus, Mario Rui, Zielinski e Lozano".