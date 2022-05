Spezia-Napoli, probabili formazioni CdS: Demme torna titolare! Spazio anche a Juan Jesus

Ci saranno diverse novità di formazione in casa Napoli per l'ultima partita stagionale sul campo dello Spezia. Spalletti ha annunciato cinque titolari

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci saranno diverse novità di formazione in casa Napoli per l'ultima partita stagionale sul campo dello Spezia. Spalletti ha annunciato cinque titolari: Meret, Zanoli, Ghoulam, Zielinski e Petagna. Per il resto, secondo il Corriere dello Sport, Juan Jesus potrebbe essere preferito a Rrahmani, Demme dovrebbe tornare titolare in mediana con Lobotka. Di seguito le probabili formazioni.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Kovalenko; Manaj

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna