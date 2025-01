Spinazzola e Ngonge, cessioni possibili: c'è un motivo

vedi letture

Queste le ultime sul calciomercato in entrata del Napoli secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

"L’impressione è che il Napoli non si fermerà ad Hasa ma vuole un altro rinforzo di spessore in mezzo al campo". Queste le ultime sul calciomercato in entrata del Napoli secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che non esclude due cessioni per fare spazio a nuovi acquisti.

"Si continua a lavorare su Fazzini, centrocampista classe 2003 in uscita dall’Empoli, provando a sfruttare le difficoltà della Lazio che deve fare i conti con l’indice di liquidità ma non è escluso che il Napoli possa portare a casa anche un rinforzo più esperto, cedendo Ngonge o Spinazzola per mettere a posto la lista. Tra le opzioni ci sono anche Casadei del Chelsea (che è under) e Payero dell’Udinese".