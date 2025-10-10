Spinazzola rinato, Cds: "Oggi è un titolarissimo. Una sua frase è stata indicativa"

Tra gli svincolati di lusso che oggi fanno le fortune del Napoli c’è anche Spinazzola, altro ex Roma arrivato a zero un anno fa. Uno dei primi volti nuovi con Conte. Le sue qualità tecniche non erano mai state messe in discussione, ma ora Spina ha una gamba che va veloce, che corre anche meglio del famoso Europeo - parole sue dopo il Genoa - e che gli ha permesso di ritrovare anche l’azzurro della Nazionale. Domenica scorsa è stato decisivo con il suo ingresso. Lo scorso anno aveva dato il suo contributo giocando anche ala dopo l’addio di Kvara, oggi è un titolarissimo del Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

