Sponsor speciale per Chiesa: Spalletti spinge per un suo ritorno in Italia

Luciano Spalletti ha spiegato a Federico Chiesa che il ritorno in Italia con un ruolo da protagonista lo aiuterebbe a riconquistare la maglia della Nazionale. Così scrive l'edizione odierna di Repubblica, parlando dell'interesse del Napoli per l'esterno ora al Liverpool: “Il Napoli proverà ad affondare il colpo prima che diventi ufficiale la cessione di Kvaratskhelia e non ha mai abbandonato il piano B: Federico Chiesa, che potrebbe arrivare in prestito secco per 5 mesi dal Liverpool.

L’ex attaccante della Juve è molto restio a lasciare la Premier League, ma Luciano Spalletti gli ha spiegato che il ritorno in Italia con un ruolo da protagonista lo aiuterebbe a riconquistare la maglia della Nazionale, perduta proprio per il suo scarso impiego in Inghilterra. Per questo la pista va tenuta in grande considerazione".