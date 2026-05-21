Spunta Italiano: piace da tempo al Napoli e può lasciare Bologna

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Vincenzo Italiano da sempre è nella lista del Napoli, che continua a monitorare profili per il futuro della panchina. Il tecnico del Bologna resta tra i più apprezzati della Serie A. La sua idea di calcio propositivo e organizzato lo mantiene tra le opzioni credibili per progetti di medio termine e possibili rilanci tecnici in un contesto ambizioso con valutazioni ancora aperte da parte della dirigenza partenopea in vista delle prossime stagioni competitive e possibili sviluppi legati al mercato allenatori italiano in corso.

Napoli, corsa alla panchina e suggestioni estere

Il quadro complessivo resta quindi fluido e dipendente dalle future scelte dei club coinvolti e dalle opportunità che il mercato degli allenatori potrà offrire nei prossimi mesi senza accelerazioni immediate in questo momento definitivo scenario. Lo riporta Il Mattino oggi in edicola.