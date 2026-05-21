Sarri diviso tra due offerte: sul Napoli pesano valutazioni di cuore e pressione

vedi letture

Maurizio Sarri riflette tra Napoli e Atalanta. Ha due offerte e sta valutando, come scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola spiegando anche quali sono le riflessioni in corso da parte del tecnico della Lazio. Da una parte ci sono la Champions League, le ambizioni e il ritorno sulla panchina del Napoli, piazza in cui ha espresso un calcio spettacolare senza riuscire a conquistare trofei.

Dall’altra si apre l’ipotesi Atalanta, realtà più stabile e meno esposta alla pressione mediatica, ma comunque ambiziosa. Il nodo principale riguarda il bilanciamento tra progetto tecnico e aspettative, con valutazioni in corso anche sul lungo periodo e sulle condizioni complessive offerte dai due club in vista della prossima stagione competitiva e possibili sviluppi futuri del mercato allenatori italiano.