Allegri-Napoli, ma il Milan non è preoccupato: pronto anche il rinnovo

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Il Milan punta con decisione sulla continuità tecnica e lavora per blindare Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. L’intenzione del club di via Aldo Rossi è quella di prolungare il rapporto fino al 2028, ritoccando anche l’attuale ingaggio dell’allenatore. La proposta prevede infatti un aumento dello stipendio da cinque a sei milioni di euro più bonus, a conferma della volontà della società di consolidare il progetto attorno all’ex tecnico della Juventus. Ecco le ultime de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Il Napoli osserva, ma il Milan resta fiducioso

Al momento non sembrano esserci particolari ostacoli alla permanenza di Allegri. L’attuale contratto include già una clausola di rinnovo automatico per un’ulteriore stagione in caso di qualificazione tra le prime quattro in campionato, elemento che rende il prolungamento una formalità più che una vera trattativa. Intanto il Napoli continua a seguire con attenzione la situazione dell’allenatore livornese, considerato uno dei principali candidati per il dopo Conte. In casa rossonera, però, il pressing del club azzurro non viene vissuto con particolare preoccupazione. La dirigenza milanista resta convinta della volontà di Allegri di proseguire il proprio percorso a Milano anche nelle prossime stagioni.