Sarri vacilla, si raffredda la pista Napoli: il motivo dei dubbi di Maurizio

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Il presidente del Napoli ha individuato in Maurizio Sarri il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo tecnico, ma la situazione appare meno lineare

L’addio di Antonio Conte rappresenta una lacuna importante che Aurelio De Laurentiis vorrebbe colmare in tempi brevi, possibilmente prima della sua partenza per gli Stati Uniti prevista per la fine della prossima settimana. Il presidente del Napoli ha individuato in Maurizio Sarri il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo tecnico, ma la situazione appare meno lineare del previsto. Il tecnico toscano, infatti, non sarebbe del tutto convinto di rimettersi in gioco a 67 anni in una piazza come Napoli, oggi abituata a obiettivi sempre più ambiziosi e a un livello di pressione costantemente elevato.

Sarri-Napoli, frenata improvvisa: cosa succede

Fino a pochi giorni fa Sarri sembrava il candidato principale e quasi unico per la panchina azzurra, ma nelle ultime ore alcune certezze avrebbero iniziato a vacillare. Lo scrive il Corriere della Sera oggi in edicola. In questo scenario di incertezza, la dirigenza osserva con attenzione l’evolversi della situazione, consapevole della necessità di una scelta rapida e convincente per garantire continuità tecnica e progettuale alla squadra in vista della prossima stagione.