Spunta l'audio della chiamata ai soccorsi (senza nominare Diego): l'orario sconfessa l'avvocato di Maradona

Il quotidiano El Dia in Argentina ha pubblicato l'audio della chiamata del medico personale di Diego Armando Maradona per richiedere i soccorsi: "Ciao, c’è una persona che da quanto mi dicono è in arresto cardiorespiratorio. Il dottore lo sta assistendo. È un uomo di 60 anni". La telefonata del medico, che non nomina mai il nome di Maradona, è arrivata alle 12.16. Secondo i pubblici ministeri l'ambulanza sarebbe arrivata alle 12.28, sconfessando dunque la denuncia dell'avvocato del Pibe Matias Morla, che aveva parlato di più di mezz'ora di ritardo nell'intervento dei soccorsi.