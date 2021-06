Spuntano i nomi delle prime due rivali del Napoli in amichevole

Tutto pronto per i ritiri estivi del Napoli a Dimaro e Abruzzo. Il Napoli alloggerà probabilmente all’Aqua Montis di Rivisondoli e s’allenerà allo stadio Patini a Castel di Sangro, in entrambi i ritiri si dovrebbero disputare due amichevoli. Spuntano anche le prime possibili avversarie: il Trento a Dimaro e la Casertana, che sarà in ritiro a Roccaraso, a Castel di Sangro. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.