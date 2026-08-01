Euro 2032, Stadio Maradona ufficialmente candidato: i dettagli del progetto

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La pec con la candidatura è stata inviata ufficialmente all'Uefa: lo stadio di Fuorigrotta punta a diventare uno degli impianti della manifestazione europea

Come spiegato dall'assessore Cosenza a Repubblica, il Maradona riqualificato avrà una capienza di 63.030 posti, circa ottomila in più rispetto a quella attuale. Il progetto prevede inoltre dai 36 ai 40 skybox e 672 postazioni riservate ai tifosi con disabilità e accompagnatore, per un totale di 336 coppie di posti dedicati. L'assegnazione dei lavori dovrà comunque passare attraverso una gara pubblica.

Tempistiche: si parte tra il 2027 e il 2028

"Partiamo dalla capienza - spiega l'assessore Cosenza a Repubblica - sarà di 63.030 posti, quindi circa ottomila in più rispetto a quella attuale. Ci saranno dai 36 ai 40 skybox e 672 postazioni dedicate ai disabili con accompagnatore, quindi 336 coppie".

Capienza garantita anche durante i lavori

"Abbiamo anche inviato un documento all'Uefa in cui rassicuriamo su questo aspetto. Il merito ovviamente è del recupero del terzo anello: gli interventi sono già cominciati. Il ripristino ci consentirà di spostare i tifosi quando ci saranno i lavori negli altri settori dello stadio".

Collegamenti pubblici: tre linee entro il 2030

"Per quella data - spiega Cosenza - avremo anche la linea 6 della metropolitana a pieno regime. Saremo uno dei pochi stadi d'Europa serviti da ben tre collegamenti pubblici: la linea 6, la linea 2 e la Cumana. Tra i requisiti dell'Uefa c'è la necessità che 1'80 per 100 dei tifosi possano raggiungere lo stadio senza auto». Nel progetto ci sono anche nuovi parcheggi: "Sfrutteremo quelli non utilizzati di Italia '90"'