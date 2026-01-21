La moviola della Gazzetta: "C'era il rigore assegnato al Copenaghen"

C'era il rigore assegnato al Copenaghen? La risposta arriva dalla moviola della Gazzetta dello Sport: "Giusta l’espulsione di Delaney (35’ p.t.) dopo un’entrata in scivolata su Lobotka: il danese prende il pallone e sullo slancio il ginocchio dell’avversario con il piede alto e a martello; l’arbitro, che inizialmente lo aveva ammonito, dopo avere rivisto ilf allo al monitor cambia il colore del cartellino.

Al 40’ p.t. rischia un po’ Hojlund per uno spintone a Hatzidiakos a palla lontana, ma basta il giallo. Al 24’ s.t. c’è il rigore per il Copenaghen: Buongiorno travolge Elyounoussi (contatto basso e alto)". scrive la rosea, che assegna un 6 in pagella alla direzione arbitrale.