Lang in lacrime a fine gara, CdS: "Proprio lui che é in partenza, va tutto storto"

vedi letture

"In danese si traduce così: selvmord. Suicidio". Così il Corriere dello Sport analizza il pareggio del Napoli a Copenhagen in Champions League: "La penultima notte di Champions del Napoli a Copenaghen è stata surreale: è passato in vantaggio al 39', ha gestito la fatica e dominato per settanta minuti concedendo un solo tocco in area e neanche un tiro in porta agli avversari, in dieci dal 35', ma come spesso accade ha sprecato troppo e alla fine ha pagato.

Molto caro: distrazione fatale, rigore regalato da Buongiorno a Elyounoussi e gol di Jordan Larsson, figlio di Henrik, su respinta di Milinkovic-Savic. Sì, perché Vanja l'aveva parato, ma anche quando gli episodi sembrano girare a favore, il Napoli si ritrova sempre la nuvola nera sul campo. Conte ha sfidato l'emergenza e l'inevitabile calo provandole tutte, ma non è bastato. E nella ripresa ha ripescato dal mercato Lucca, che nel recupero ha divorato due chance, e Lang, addirittura a terra e in lacrime dopo un fallo subito all'ultima azione. Lui che è oggetto di trattative: incredibile, tutto storto".