Sufficienza per Spalletti sui quotidiani: "Un'ora di Napoli bellissimo, pesano i tre infortuni"

Luciano Spalletti promosso nonostante il pareggio al Mapei Stadium. Voti sul sei per l'allenatore del Napoli dopo il pari improvviso arrivato sul campo del Sassuolo dopo un'ottima prima ora di gioco, fino agli infortuni.

Voto 6 per La Gazzetta dello Sport

Per un'ora il suo Napoli è bellissimo, poi iniziano le difficoltà e la squadra non gestisce bene e lui viene espulso

Voto 6 per il Corriere dello Sport

La maledizione del Sassuolo, dei pareggi all’ultimo istante, colpisce anche lui. Squadra double face: spietata fino al 2-0, troppo bassa e quasi frastornata dopo il 2-1. Di certo costano tanto le uscite di Insigne, Fabian e Koulibaly.