Suggestione Fonseca: portoghese tentato dalla sfida Napoli

La spallata dell’Olimpico ha messo di buon umore tutta Napoli, ma la ripartenza per la Champions non basta a riportare il sorriso sul fronte allenatore. Scrive così la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, soffermandosi su una nuova suggestione per la panchina azzurra: quella che porta a Fonseca della Roma.

Sulla questione scrive così la rosea: "Così nei giorni scorsi è emersa un’altra pista in apparenza stravagante. ADL apprezza il lavoro di Fonseca, ora messo in discussione nella Capitale. Solo una suggestione? Di sicuro al portoghese le sfide piacciono".