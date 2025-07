Suggestione Kean, da Firenze: "Napoli in attesa, la Fiorentina per ora resiste"

"Kean, suggestione azzurra. Napoli in attesa, la Fiorentina per ora resiste", scrive La Nazione in edicola quest'oggi. Il futuro di Moise Kean è ancora tutto da scrivere e si fa sempre più intrecciato tra suggestioni italiane e offerte estere. Secondo quanto riportato dal quotidiano fiorentino, il Napoli di Antonio Conte starebbe valutando seriamente il profilo dell’attaccante della Fiorentina, come possibile vice-Lukaku in vista del ritorno in Champions League. Un’opzione intrigante che potrebbe mettere Kean in competizione diretta con il bomber belga, aggiungendo profondità e alternative all’attacco partenopeo. Tuttavia, il club azzurro non sembra intenzionato a muoversi prima del 15 luglio, data in cui scade la clausola rescisscoria del giocatore. In ogni caso, l’ipotesi Kean è ritenuta più affascinante rispetto a quella di Lorenzo Lucca, anche se il vero sogno resta Darwin Nunez, operazione comunque complessa.

Parallelamente, la Fiorentina deve gestire anche la situazione di Rolando Mandragora. Il centrocampista accostato anche al Napoli con un altro anno di contratto, è finito nel mirino del Betis Siviglia. Gli spagnoli hanno messo sul piatto un’offerta da 4 milioni di euro, giudicata insufficiente dalla dirigenza viola, che non ha intenzione di svendere uno dei suoi giocatori più duttili. Anche per Mandragora, dunque, si prospetta un’estate di valutazioni e possibili sviluppi, con il mercato in continuo fermento.