Suggestioni dalla Premier, Il Mattino: "Ci sono Zinchenko e Chiesa"

L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulle strategie offensive del Napoli, indicando due nomi in particolare. Negli ultimi giorni sarebbe cresciuto l’interesse per Oleksandr Zinchenko, esterno ucraino attualmente in forza all’Arsenal, che è stato offerto al club azzurro che sta valutando la fattibilità dell'operazione.

Parallelamente, resta aperta la pista che porta a Federico Chiesa: il suo agente Fali Ramadani e il padre Enrico sono in attesa di una risposta dal Liverpool, club con cui il giocatore sta valutando un possibile trasferimento. La volontà di Chiesa sarebbe quella di lasciare l’attuale squadra, ma l’operazione potrà concretizzarsi solo se i Reds riusciranno prima ad assicurarsi un nuovo attaccante.