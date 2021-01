Supercoppa, dal Ct Mancini a Rizzoli, Ferrara e chi premierà le squadre: tutti gli ospiti al Mapei

Roberto Mancini sarà uno dei pochissimi ospiti in tribuna che potranno assistere stasera alla finale di Supercoppa italiana. Insieme al ct azzurro - riporta il Corriere dello Sport - ci saranno il designatore Rizzoli, il presidente della Regione Bonaccini, il sindaco di Reggio Emilia, Vecchi, Ciro Ferrara, doppio ex e membro del team Legend della Lega, e il direttore marketing della Sony, Zeppieri, che al termine dell'incontro scenderà in campo per premiare le due formazioni. Con lui il presidente della Lega Dal Pino e lo stesso Bonaccini. La consegna delle medaglie e dalla Ps5 Supercup sarà fatta, esattamente come successo a giugno per la finale di Coppa Italia, rispettando le normative sul distanziamento.