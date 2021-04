Superlega, sabato scorso ordinaria follia: Agnelli scompare e non risponde al telefono

Ha del clamoroso, nei dettagli, la nascita della Superlega. Agnelli è il grande protagonista. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Tutto precipita sabato, in un giorno di ordinaria follia. L’Uefa è a Montreux perché oggi l’Esecutivo deve approvare la nuova Champions a 36 squadre (dal 2024-25). Al momento di stilare il comunicato congiunto, però, Andrea Agnelli si defila e non risponde più al telefono. Non è in Svizzera e non è rintracciabile. Cominciano a circolare voci di una Super Lega imminente, una minaccia che sembrava scongiurata proprio dalla nascita della nuova Champions".