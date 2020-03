Taglio stipendi, confronti costante tra azzurri e procuratori: consapevolezza è che sacrificio andrà fatto

Il futuro del calcio è ancora tutto da definire. Mentre si cerca di capire quando e come potranno ripartire i campionati, uno dei temi caldi è ovviamente anche il taglio degli stipendi. In casa Napoli, come in altre realtà, il tema è assolutamente di attualità, come riporta oggi Il Corriere del Mezzogiorno: "Il confronto con i procuratori e gli avvocati è costante, i calciatori seguono il dibattito nazionale riguardo al possibile taglio degli stipendi, alla possibilità che si sfori il termine del 30 giugno e, quindi, dedicare al calcio giocato anche l’estate. La consapevolezza di tutti è che qualche sacrificio andrà fatto, nessuno s’opporrebbe ad un’intesa che inserisca delle deroghe per i contratti se l’emergenza sanitaria consentirà a tutti di ritrovare in futuro l’entusiasmo per trascorrere l’estate inseguendo il pallone".