Tamponi ogni tre giorni e ritiro a Castel Volturno: il Napoli pianifica la ripresa

Il calcio si prepara a tornare in campo, almeno per quanto riguarda gli allenamenti. E qual è la situazione del Napoli a Castel Volturno? Il club azzurro sta pianificando il rientro al centro sportivo, seguendo il protocollo FIGC inviato ieri al governo. Bisognerà assicurarsi i kit per i test rapidi Covid-19 per calciatori e staff una volta ogni tre giorni.

RITIRO - L'idea generale è quella di tenere la squadra in ritiro in sede, con gli azzurri che soggiornerebbero nell'hotel contiguo, in stanze singole. Ognuno, inoltre, dopo gli allenamenti farebbe la doccia in camera. Per lavoro in campo, lavoro in palestra e trattamenti medici verrà rispettato il distanziamento sociale. A riportarlo è il Corriere dello Sport.