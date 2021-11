Tanti cambi col Legia, CdM: "Spalletti coccola i titolari d’Europa”

Non c’è Lorenzo Insigne e non c’è neanche Fabian Ruiz nella trasferta in Polonia, scrive il Corriere del Mezzogiorno. I due top del Napoli sono infortunati, mentre l’assenza di Mario Rui è per squalifica. Ma Spalletti non parte scoperto, anzi, si coccola i suoi titolari d’Europa e punta ovviamente a caricare tutto l’ambiente squadra. “Ci sono calciatori che meritano di giocare e quindi le scelte vengono da più valutazioni - ha detto durante la conferenza stampa con Zielinski - . Ho lasciato a casa giocatori per i quali c’era un rischio nel farli giocare. Ma non bisogna pensare ai minuti giocati ma a quello che viene fatto per far vincere la squadra in quei minuti”. Gara che il Napoli è costretto a vincere se vuole continuare il cammino ambizioso in Europa, nella quale però l’allenatore dovrà dosare forze ed energie anche per il campionato.