Tardelli: "Perchè Conte in ogni squadra ha bisogno di dieci minuti di pazzia?"

"Perché Antonio Conte ha bisogno, dovunque vada a lavorare, di dieci minuti di pazzia?". Se lo domanda Marco Tardelli sulle colonne de La Stampa. L'ex campione del mondo parla degli atteggiamenti in panchina dell'allenatore del Napoli.

"Cerchiamo di capire questo tipo di comportamento che non dovrebbe appartenere ad un coach della sua levatura che allena ed ha allenato le più grandi squadre del calcio italiano, che ha vinto campionati in Italia e all’estero e soprattutto che ha allenato la nostra Nazionale. Una grande responsabilità che richiede comportamenti esemplari e sobrietà nello stile. Il suo assomiglia più ad un atteggiamento Portoghese, infuocato e accusatorio, convinto di avere tutto il mondo contro. Qualche volta può essere di aiuto per nascondere qualche problema o per dare una scossa alla propria squadra in un momento di difficoltà, ma farlo sistematicamente diventa irrispettoso per lo sport in generale".