Tatuaggio da 8 ore per Politano, Gazzetta: "Gattuso avrebbe preferito si riposasse"

Matteo Politano negli ultimi giorni ha pensato di farsi tatuare la schiena intera con una enorme faccia di leopardo. Una passione per i tatoo manifestata via social mostrando in video i vari passaggi. E sottolineando che l’opera, molto particolareggiata, è stata realizzata in otto ore di lavoro. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Ognuno è libero delle proprie scelte, ma magari Gattuso avrebbe preferito che il suo ragazzo in quelle lunghe otto ore avesse riposato. Perché il recupero fisico è fondamentale in questa fase. Ora Matteo dovrà segnare un gol in più, per mostrare che quel tatuaggio incide la sua schiena, non il rendimento".