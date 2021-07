Telefonata per scalfire il gelo: la mossa di Spalletti con Insigne

Una telefonata per rompere il ghiaccio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta della mossa di Spalletti con Insigne: "Il capitano ha parlato con Spalletti dopo aver alzato la coppa al cielo di Londra, e sebbene i complimenti del nuovo allenatore gli abbiano fatto molto piacere è chiaro che a far più rumore sia il silenzio con De Laurentiis. Spalletti ha scalfito il gelo chiamando ancora una volta il capitano per complimentarsi della conquista dell'Europeo. Proprio come aveva già fatto dopo il gol con il Belgio e dopo l'insediamento in panchina"