Telefonate coi calciatori e contatti continui con lo staff: così Gattuso guida il Napoli da casa

Come sta vivendo quest'isolamento Rino Gattuso? Uno dal cuore caldo come lui di certo è più in difficoltà, perché vorrebbe essere sempre a Castel Volturno a lavorare, a parlare e studiare calcio. La sua quarantena la vive così, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Se gli viene in mente un suggerimento da dare all’uno o all’altro non esita a chiamare al telefono i suoi calciatori, è in continuo contatto con il suo staff per assicurarsi che ciascuno stia seguendo il programma di allenamento che gli è stato assegnato. Si assicura, Gattuso, che nessuno esca di casa".