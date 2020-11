"Teniamo Koulibaly e rinuncio all’esborso per il centrocampista": Gattuso e la mossa per tenere KK

Tenetemi Koulibaly e rinuncio all'investimento sul centrocampista. Alfredo Pedullà, sulla Gazzetta dello Sport, svela l'interessante retroscena di mercato riguardante il difensore ed il tecnico azzurro.

“La conferma di Koulibaly è stata una crociata, con gli intermediari in pressing per proporre il Manchester City pur non essendoci contatti diretti tra i club. Quella freddezza ha dilatato i tempi, favorendo il contropiede di Gattuso: ‘Teniamo Koulibaly e rinuncio all’esborso per il centrocampista’. Da lì l’idea Bakayoko a due milioni, operazione spettacolare per costi e tempismo”